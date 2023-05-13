Россиян предупредили, что киберпреступники начали применять нейросети и дипфейки

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Интернет-мошенники начали задействовать новый подход к мошенничеству, используя нейросети и дипфейки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего исследователя данных в "Лаборатории Касперского" Владислава Тушканова.

По словам эксперта, генеративные сети, которые связаны с картинками и голосом, могут использоваться для доказательства того, чего не было.

В качестве примера Тушканов привел случаи, когда аферисты создавали дипфейки, чтобы писать посты в соцсетях со ссылкой на мошенническую страницу. Так, были зафиксированы подобные моменты с использованием образа владельца Twitter Илона Маска.

Вместе с этим Тушканов рассказал, что киберпреступники стали использовать дипфейковые видео. Он утверждает, что связано утратой доверия людей к простым картинкам.

Ранее специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА заявили, что развитие нейросетей повышает риск увеличения количества киберпреступлений. Эксперты также отметили вероятность исчезновения некоторых профессий в связи с совершенствованием нейросетей.

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