20:22Технологии
В Госдуму внесли проект по регулированию рекомендательных алгоритмов информации в Сети
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуму внесли инициативу, которая направлена на правовое регулирование в области использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в Сети, следует из документов в думской электронной базе.
Проект предполагает в том числе обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов. Инициативу внес на рассмотрение замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
Изменения предлагают внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Статью хотят дополнить новым пунктом, который утвердит особенности предоставления данных с применением рекомендательных технологий.
В конце мая в ГД предложили ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ).
Сотрудники Российского технологического университета МИРЭА выступили с идеей придумать маркировку в виде графических знаков, чтобы она была понятна всем пользователям и сообщала об особенностях контента в ненавязчивой форме.
"Жизнь в большом городе": искусственный интеллект
Читайте также