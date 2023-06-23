В Госдуму внесли проект по регулированию рекомендательных алгоритмов информации в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли инициативу, которая направлена на правовое регулирование в области использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в Сети, следует из документов в думской электронной базе.

Проект предполагает в том числе обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов. Инициативу внес на рассмотрение замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

Изменения предлагают внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Статью хотят дополнить новым пунктом, который утвердит особенности предоставления данных с применением рекомендательных технологий.

В конце мая в ГД предложили ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ).

Сотрудники Российского технологического университета МИРЭА выступили с идеей придумать маркировку в виде графических знаков, чтобы она была понятна всем пользователям и сообщала об особенностях контента в ненавязчивой форме.

"Жизнь в большом городе": искусственный интеллект