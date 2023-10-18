Депутат Заксобрания Оренбуржья нецензурно ответил на вопрос про скачок цен на яйца

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Депутат Заксобрания Оренбургской области и гендиректор птицефабрики "Спутник" Анатолий Лукьянов спровоцировал скандал, ответив на вопрос представителей оппозиции о росте цен на куриные яйца фразой "производство вести – это не мудями трясти". Об этом сообщает издание "Подъем".

Отмечается, что представители оппозиции были недовольны бездействием ведомства на рост стоимости на топливо и продукты. Тогда Лукьянов подчеркнул, что яйца любят кушать все, а о себестоимости никто не думает.

"Производство вести – это не мудями трясти. Не обижайтесь. Не надо трогать товаропроизводителей, давайте побережем их, чтобы крестьяне потом одно место пятаком не прикрывали", – сообщил он.



Депутат Максим Амелин, который и выразил возмущение ростом цен, считает, что подобный ответ Лукьянова является некорректным и неадекватным.

"Я оцениваю это как лоббирование своих личных интересов. Этот товарищ является у нас олигархом, и я, видимо, задел его за живое тем, что сказал, что УФАС не контролирует рост цен на яйца, а у нас они выросли на 20% за полторы недели", – подчеркнул он.

Также Амелин заявил, что обратится в комиссию по этике из-за высказываний Лукьянова. При этом депутат отметил, что тот выступил еще и в нарушение регламента.

Ранее сообщалось, что около 30 региональных торговых сетей РФ ограничат наценки на ряд социально значимых товаров. К социально значимым товарам относятся хлеб, молоко, овощи "борщевого набора", куриные яйца, капуста, подсолнечное масло, карамель, мыло, батарейки и другие.

Рестораторы сообщили о дефиците куриного мяса в России