ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 25 мая

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 25 мая – до 56,97 и 58,87 рубля соответственно.

В программу "Пушкинская карта" войдут российские фильмы, которые создали без господдержки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Суд приговорил к трем годам колонии блогеров, которые распылили перцовый баллончик в лицо женщине.