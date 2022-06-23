Новости последнего часа: Минстрой предложил отменить мораторий на банкротство застройщиков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минстрой РФ предложил отменить мораторий на банкротство застройщиков. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Рядом с 77 станциями метро в Москве можно купить клубнику, рассказали в Дептрансе. Кроме того, в ведомстве сообщили, что расписание движения поездов изменится на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД 24–26 июня.