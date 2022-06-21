Новости последнего часа: Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Закон защитит российские компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателей, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В столичном метро начали тестировать четыре поезда "Москва-2020". Первые тестирования прошли на Калужско-Рижской линии. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ревакцинация после "Спутника Лайт" возможна семью отечественными препаратами. Об этом сообщил Минздрав РФ.

