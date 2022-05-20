Принадлежавшие ретейлеру LPP магазины будут открываться под новыми вывесками

Польские бренды, ушедшие из России, возвращаются. Однако они будут с другим владельцем и вывесками. Сразу несколько магазинов готовят к открытию в ТЦ "Саларис".

Возможно это стало после продажи российского подразделения LPP китайскому консорциуму. Он приобрел права на бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Вот только без возможности использовать наименования и товарные знаки. Качество продукции обещают сохранить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.