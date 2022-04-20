Концерн Henkel принял решение покинуть российский рынок

Популярные бренды продолжают уходить из России. И на этот раз страну покидает крупный производитель бытовой химии Henkel. Это означает, что уйдут марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss.

Какую долю продукция Henkel занимала на российском рынке? Что будет с сотрудниками и есть ли отечественная альтернатива известным брендам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.