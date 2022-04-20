Danone прекратила импорт в РФ продукции брендов Evian и Alpro

Danone прекращает поставки в Россию продукции Alpro и Evian. Под этими марками выпускается минеральная вода и растительное молоко.

Ранее компания заявляла, что продолжает работать в РФ. Однако при этом обсуждает варианты и следит за ситуацией между Россией и французским правительством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

