19 января, 08:45

Экономика

Российские банки заблокировали миллионы карт с начала года

Банки в России приостановили выдачу "Семейной ипотеки"

В Минфине предложили ограничить покупку квартир за наличные деньги

Стоимость кофе выросла на 20% после Нового года

Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет

В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Пособия по безработице проиндексируют в Москве с 1 февраля

Эксперты предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

Свыше 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в 2025 году

Банки зафиксировали рекордные объемы выдач семейной ипотеки в декабре 2025 года

Российские банки заблокировали миллионы карт и счетов физических лиц за первые недели 2026 года, сообщили СМИ. Число временных блокировок достигло 2–3 миллионов операций.

Ранее в месяц в среднем блокировалось около 330 тысяч операций. В большинстве случаев причины ограничений клиентам не объясняют. Под блокировки стали подпадать даже клиенты, совершающие обычные покупки на маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

