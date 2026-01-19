Российские банки заблокировали миллионы карт с начала года

Российские банки заблокировали миллионы карт и счетов физических лиц за первые недели 2026 года, сообщили СМИ. Число временных блокировок достигло 2–3 миллионов операций.

Ранее в месяц в среднем блокировалось около 330 тысяч операций. В большинстве случаев причины ограничений клиентам не объясняют. Под блокировки стали подпадать даже клиенты, совершающие обычные покупки на маркетплейсах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.