Юристы рассказали, за какие переводы на карту могут оштрафовать. Налоговики следят за транзакциями в поисках доходов, с которых не уплачен налог. К подозрительным переводам относится оплата товаров, работ или услуг, либо поступления за сданное в аренду имущество.

Также налоговая служба отслеживает регулярные платежи от юридических лиц или ИП. Это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности. Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие.

