Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 09:30

Общество

Юристы рассказали, за какие переводы на карту могут оштрафовать

Юристы рассказали, за какие переводы на карту могут оштрафовать

Москвичи рассказали, какие новогодние чудеса с ними произошли

Львицу, изъятую у блогера в Москве, назвали Шейлой

Снежный циклон накрыл Санкт-Петербург

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 января

Рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве

Москвичи пересели на собачью упряжку из-за снегопада

Москвичи могут записать видеопоздравления для участников СВО до 11 января

Городские службы ликвидируют последствия сильной метели в Москве

Москвичи могут поздравить участников СВО по видео в рамках проекта "Зима в Москве"

Юристы рассказали, за какие переводы на карту могут оштрафовать. Налоговики следят за транзакциями в поисках доходов, с которых не уплачен налог. К подозрительным переводам относится оплата товаров, работ или услуг, либо поступления за сданное в аренду имущество.

Также налоговая служба отслеживает регулярные платежи от юридических лиц или ИП. Это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности. Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМитя Козачинский

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика