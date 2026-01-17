Москвичи начали активно рефинансировать ипотечные кредиты. Заемщики обращаются в банки, чтобы изменить условия платежей, оформленных на пике ставок.

При этом прибегать к рефинансированию советуют лишь в том случае, если новая ставка ниже старой минимум на 2–3 процентных пункта. В противном случае дополнительные расходы на оценку жилья, страховку и комиссии могут свести выгоду к нулю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

