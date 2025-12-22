Эксперт Анфиногенов: приостановка поставок яиц "Волжанин" не вызовет сильного роста цен

Фото: depositphotos/reflex_safak

Приостановка поставок яиц с птицефабрики "Волжанин" не вызовет сильного роста цен и дефицита продукта. Такое мнение "Абзацу" озвучил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Утверждалось, что предприятие прекратило отгрузки яиц, предположительно, из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). В связи с этим фабрика ввела защитные меры. По словам специалистов, проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции обычно занимает у яичных птицефабрик около полугода.

Анфиногенов пояснил, что если это действительно так, то цена на яйца может незначительно увеличиться. Однако, считает он, россияне вряд ли из-за этого пострадают, так как впереди январь – период пониженного спроса. Если фабрика восстановит поставки за следующий месяц, то обычных граждан ситуация не коснется.

"Уверен, что собственники фабрики, сотрудники и соответствующие органы сделают все, чтобы вернуть ее в строй как можно быстрее. До Нового года остались считаные деньки", – сказал собеседник издания.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен по итогам этого года окажется минимальным за последние пять лет. По последним данным, годовая инфляция опустилась ниже 6%. Российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, подчеркнула она.