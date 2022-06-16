В ФАС заявили о повышении тарифов ЖКУ на 6,5%

Коммунальные услуги с 1 июля подорожают от 3 до 6,5%. Размер будет зависеть от регионов. Уровень подорожания утвержден правительством еще осенью 2021 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Так, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл – 3,2%. Также довольно маленькие показатели в Удмуртии, Республике Алтай и на Камчатке.

Наиболее высокий уровень подорожания жилищно-коммунальных услуг будет в Чеченской республике – 6,5%. В Татарстане, Крыму и Дагестане этот показатель равен 6%.

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