Название ресторанов "Вкусно – и точка" будет изменено

Название сети ресторанов "Вкусно – и точка" является временным и будет изменено, сообщил источник.

12 июня обновленная сеть McDonald's в России открылась под новым названием "Вкусно – и точка". При этом в первые дни работы ресторанов посетителям доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.