Индия запретила экспорт дробленого риса, а также повысила вывозные пошлины на другие виды этого злака. А ведь страна занимает едва ли не половину мирового рисового рынка. Для России она – главный поставщик.

Что теперь будет с ценами на рис в отечественных магазинах? И как повлияет решение индийских властей на международный продовольственный кризис? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.