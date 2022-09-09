"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал, продолжится ли снижение цен в РФ

В России в течение всего лета фиксировали дефляцию. Ценники на товары и услуги опустились в среднем на 0,5%.

Эксперты связывают это с укреплениям рубля и с тем, что Центробанк снижает ключевую ставку.

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