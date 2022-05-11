Финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России

Финский производитель кофе Paulig продал российский бизнес индийскому предпринимателю, управляющему директору компании Milagro Beverage Викасу Сои. Она выпускает растворимый кофе.

Новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, но рецепты и бренды Paulig в сделку не вошли. Останется ли в магазинах продукция Paulig под новым брендом? Что с поставками Nespresso и Lavazza? И где производят кофе для российского рынка?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.