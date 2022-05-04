Врач рассказал, как избежать похмелья

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Чтобы избежать похмелья после застолья, следует воздержаться от употребления сладких настоек и алкогольных коктейлей, заявил терапевт Олег Абакумов.

Абстинентный синдром может возникнуть из-за употребления спиртного натощак и его совмещения с кофе, жирной, соленой и острой пищей, а также курением, передает NVL. Абакумов отметил, что во время торжеств лучше всего чередовать алкогольные напитки с негазированной водой.

Если похмелье исключить не удалось, врач посоветовал проветрить помещение, принять противовоспалительные или обезболивающие препараты и как следует выспаться. По словам Абакумова, прием энтеросорбентов, БАДов и витаминов в данной ситуации не даст никакого эффекта.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Хотимченко рассказал об опасности ежедневного употребления спиртного. По словам профессора, даже маленькие ежедневные дозы спиртного могут спровоцировать развитие алкоголизма. Он подчеркнул, что с точки зрения доказательной медицины не подтверждено наличие в вине веществ, защищающих от атеросклероза.

