Международный газовый союз приостановил участие РФ в своей деятельности

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Международный газовый союз, членом которого от РФ является "Газпром", приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности, сообщает "Интерфакс".
По словам представителя оргкомитета Международного газового конгресса, который проводит МГС, ввиду этой ситуации Корейский газовый союз, принимающий в этом году МГК, не может осуществить дальнейшее участие российских субъектов в МГК-2022, в том числе ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорской программе.
Отмечается, что обычно "Газпром" и "НОВАТЭК" участвовали в МГК. Их главы Алексей Миллер и Леонид Михельсон до этого были в числе спикеров конгресса в Корее. Кроме того, компании устанавливали свои стенды на выставках, где организовывали переговоры с международными партнерами.
Ранее партнер "Газпрома", немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила о конце эры сотрудничества РФ и Германии. По словам главы Wintershall Dea, в политике компании, Европы и мира стали поворотными действия России на Украине.
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