Нарколог рассказала, как уберечь подростка от алкогольной зависимости

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Нарколог Вероника Готлиб рассказала, как можно уберечь подростка от риска раннего употребления алкоголя или запрещенных веществ. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, есть много семей, где родители ведут здоровый образ жизни и рассказывают о вреде алкоголя и наркотиков, однако их дети все равно попадают в зависимость.
Готлиб подчеркнула, что в семье нужно выстраивать доверительные отношения.
"В своей практике я часто сталкиваюсь с употреблением у детей, в семьях которых сложились неуважительные, недоверительные и некорректные отношения, где ни у взрослых, ни у ребенка не сформированы личные границы, где нет четких правил, что можно, а что нельзя", – сказала нарколог.
По словам эксперта, родителям нужно предлагать подростку какие-то неожиданные примеры, привлекать ситуации вокруг, чтобы лучше доносить свою позицию. Ребенка нужно хвалить и поддерживать, при этом он должен понимать, что у каждого действия есть последствия. Поэтому нужно соблюдать баланс между наказанием и поощрением, отметила Готлиб.
Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог Марат Сараев рассказал, что при систематическом употреблении горячительных напитков, даже если это происходит всего раз в неделю, может сформироваться зависимость. Он также напомнил, что алкоголь приводит к разрушению организма.
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