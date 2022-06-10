"Ночная смена": бывшая сеть McDonald’s представила новый логотип

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald’s, выбрала новый логотип. Однако название новой сети пока неизвестно. Работа в этом направлении еще идет, в фокусе внимание восемь имен, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая "Тот самый" и "Свободная касса".