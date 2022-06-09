Zara может вернуться на рынок РФ летом 2022 года – СМИ

Zara и другие бренды испанского концерна Inditex могут вернуться в Россию летом или в сентябре 2022 года. Об этом сообщили СМИ.

Эксперты уверены, что если компании и зайдут на рынок второй раз, то будут повышать цены из-за сложностей с поставками. Некоторые бренды уже вернулись в РФ. Под новыми названиями вернулись Reserved и Cropp. А "Л'окситан" просто перевел вывеску на русский язык. Но все это стоило больших денег.

Отразилось ли это на стоимости товаров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.