Пять турецких банков введут российскую платежную систему "Мир"

Оплачивать покупки в Турции станет проще. Сразу пять банков страны вводят российскую платежную систему "Мир". Руководители двух центральных банков встретились в ходе переговоров президентов Турции и России.

Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, такие изменения улучшат условия пребывания для российских туристов в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.