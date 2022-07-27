Россиянам напомнили, какие соцвыплаты можно получать на карту "Мир"

В России расширили список соцвыплат, которые будут начислять на карту "Мир". О каких именно пособиях идет речь и почему для них выбирают национальную платежную систему – в материале Москвы 24.



Выплаты без сбоев

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Документ о расширении перечня выплат, которые будут перечислять на карту "Мир", вступит в силу через три месяца.





правительство Российской Федерации Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек.

На карту начнут перечислять ежемесячные пособия и выплаты малоимущим, установленные Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Помимо этого, на "Мир" будут начислять ежегодную выплату гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России": в 2022 году ее размер составляет 15 713,84 рубля.

В постановлении также идет речь о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Кроме того, с помощью "Мира" компенсацию расходов на оплату жилья и ЖКУ смогут получать педагоги в сельской местности, а также члены семей погибших на службе военных или сотрудников МВД.

Ранее на карту "Мир" перевели все соцвыплаты и зарплаты бюджетных работников, стипендии и пенсии. Кроме того, через "Мир" можно получать пособия для безработных, по беременности и родам, пособия на детей, а также выплаты подвергшимся радиации.

Мировые преимущества

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ранее соцвыплаты начисляли на карты и счета по выбору граждан, пояснила Москве 24 доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления Галина Сорокина. Но на фоне беспрецедентных санкций против РФ и отказа Visa и Mastercard работать в стране, расширение перечисляемых на "Мир" соцвыплат обоснованно, подчеркнула она.



Галина Сорокина доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления По факту сегодня работа пластиковых карт с брендами Visa и MasterCard, выпущенных на территории России, обеспечивается национальной платежной системой "Мир", и перевыпуск этих карт не производится.

Эксперты напоминают: несмотря на то что карты Visa и Mastercard, ранее выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории России, за границей расплачиваться ими нельзя. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что поэтому особо актуальна возможность расплачиваться "Миром" за рубежом. Он добавил, что, хотя география присутствия "Мира" пока ограниченна, она постоянно расширяется.

На сегодняшний день картой "Мир" возможно оплачивать товары или услуги, а также снимать деньги в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии .



"Мир" удобен для российских туристов: не нужно перед поездкой в России закупать доллары, а потом менять их в стране назначения на местную валюту, теряя небольшой процент на комиссиях. В той же Турции с карты "Мир" можно снять турецкую лиру, при этом идет прямая конвертация с рубля, минуя твердую валюту", – пояснил он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев также предположил, что в перспективе "Мир" может заработать в странах Востока и государствах, чья экономика ориентирована на туристов.

"Пока процесс находится в стадии становления, он не завершен. Но, я так думаю, речь будет идти и о Китае, и об Индии, Индонезии, Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, странах Среднего и Ближнего Востока. В странах БРИКС (международное объединение России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. – Прим. ред.), безусловно, это Южная Африка и Бразилия, а также собирающаяся присоединиться (к БРИКС. – Прим. ред.) Аргентина", – считает он.

В будущем карты "Мир" могут заработать и во всех европейских странах, которые принимают большое количество путешественников из России, добавил Беляев. Однако на сегодняшний день об этом можно говорить как об отдаленной перспективе, заключил он.