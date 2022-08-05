Товары IKEA стали продавать на Яндексе

Товары IKEA стали продавать на маркетплейсе Яндекса. Поставщики IKEA начали продавать товары в обход шведского гипермаркета. Мебель, постельное белье – теперь все это можно найти онлайн.

При этом распродажа шведского гиганта продолжается, в онлайн-пространстве все еще выстраиваются очереди, но и выбор уже не такой большой. Что еще можно купить и отличаются ли цены на маркетплейсе от официального сайта? Не выгоднее ли купить у поставщиков? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.