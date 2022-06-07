Упаковка детского питания "Агуша" стала белой

Российские производители продолжают переходить на "санкционный" дизайн – такой теперь и у детского питания "Агуша".

В новых поставках привычный кефир уже в белой упаковке. Первыми лишились красок коробки с соками "Сады Придонья" и "Добрый". За ними побелели и другие.

Еще в марте производители начали говорить о нехватке красителей для упаковочного материала. Некоторые компании уже сообщили о планах заменить картонную тару на пластик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.