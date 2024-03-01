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01 марта, 13:15

Экономика

УФНС по Москве подвело итоги работы за 2023 год

УФНС по Москве подвело итоги работы за 2023 год

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Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве подвело итоги работы за 2023 год. По словам главы ведомства Марины Третьяковой, беспрецедентное санкционное давление не смогло замедлить рост экономического развития столицы. Объем налогов, собранный за 2023 год, приблизился к пяти триллионам 300 миллиардам рублей и составил почти 20% всех средств, поступивших в российский бюджет.

Как отметила Марина Третьякова, общая сумма собранных налогов говорит о положительной динамике поступлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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