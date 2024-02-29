Путин назвал элитой РФ воинов и тружеников

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Настоящая элита России – это воины и труженики. Об этом заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, слово "элита" во многом себя дискредитировало теми, кто без заслуг перед обществом считает себя кастой с особыми правами и привилегиями. Российский президент подчеркнул, что особенно имеет в виду тех, кто за счет различных экономических процессов с 1990-х годов "набил карманы".

"Они точно не элита", – добавил Путин.

Глава государства считает "подлинной, настоящей элитой" тех, кто служит стране. По его мнению, это труженики и воины, достойные люди, которые делом доказали свою преданность России.

Лидер РФ выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля в Гостином Дворе в Москве. Мероприятие длилось 2 часа и 6 минут.

В своей речи президент затронул темы демографии и благосостояния россиян, медицины и спорта, поддержки молодежи, кадрового потенциала, новых технологий, экономики, строительства, СВО и другие.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в своем послании глава РФ также уделил внимание международной обстановке, которая, с его слов, закладывает тот режим, в котором предстоит решать внутренние задачи. Но, уточнил Песков, она была затронута лишь в концептуальном смысле.

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