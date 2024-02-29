ГД в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для озвученных Путиным вопросов

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Госдума РФ в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения вопросов, озвученных Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, заявил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

"В первой части послания президент уделил особое внимание вопросам безопасности, защиты страны. Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути – такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств", – сказал Володин.

Он напомнил, что в ходе своего послания российский лидер поднял вопрос об элите РФ. Путин подчеркнул, что элитой могут быть только те, кто служит стране, а не те, кто "набил" карманы в 1990-е годы. По его мнению, во главе России стоит сильный лидер, который знает, чем живет страна, а также слышит и чувствует людей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы могут утвердить меры для реализации задач, обозначенных президентом в послании, уже 5 марта.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве и длилось рекордные 2 часа и 6 минут.





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