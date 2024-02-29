29 февраля, 11:50Экономика
ГД в первом чтении приняла проект об отвязке цен от общемировых
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, в рамках которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может не рассматривать в качестве одного из критериев общемировые цены при определении монопольно высокой или низкой стоимости товара. Об этом сообщает "Коммерсант".
Как утверждают авторы законопроекта, цены в России часто базируются на общемировой стоимости без учета ситуации на внутреннем рынке, а благодаря этому предложению интересы россиян выйдут на первый план.
По словам управляющего партнера Veta Ильи Жарского, если отечественный рынок больше не будет основываться при ценообразовании в России на мировую ситуацию, тогда должны быть введены ориентиры и правила определения стоимости товаров. Он уточнил, что устанавливать стоимость продукции в пределах изолированного рынка России является сложной задачей для компаний.
Ранее ФАС России скорректировала законопроект, предполагающий запрет на установку производителями и торговыми сетями необоснованных цен в случае существенного роста спроса на них. Согласно методике, цена продукта будет признана необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на 5% от величины индекса потребительских цен на текущий год при условии, что повышение вызвали не экономические факторы.
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