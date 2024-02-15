В России будут штрафовать за бесплатную раздачу просроченных продуктов – СМИ

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В России появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности гражданам фондами и благотворительными организациями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Данные поправки депутаты Госдумы хотят внести в статью КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов". За указанное нарушение должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателей без образования юрлица – от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей.

В законопроекте отмечается, что нововведения направлены на "минимизацию рисков распределения небезопасной продукции адресатам".

По словам источника газеты в ГД, инициативу внесут в пакете законодательных документов, которыми предлагается стимулировать развитие фудшеринга в России.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой освободить от уплаты налога на добавленную стоимость за продукты, отдаваемые на благотворительность. Такое предложение он направил кабмину.

До этого сообщалось, что ретейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, и бесплатно раздавать их пенсионерам и социально незащищенным гражданам.

Первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов назвал подобную идею правильной, но труднореализуемой. По его словам, в РФ работают принципы рыночной экономики и есть право собственности, поэтому "невозможно постоянно кого-то обязывать делать что-либо".

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