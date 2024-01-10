В СФ назвали труднореализуемой идею о полках с бесплатными продуктами для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идея обязать торговые розничные компании создавать социальные полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности, правильная, но труднореализуемая. Так считает первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, пишет РИА Новости.

"С точки зрения законов, (идея. – Прим. ред.) труднореализуемая, больше похожа на популизм. Надо адекватно оценивать ситуацию и быть в повестке, понимать, как сегодня работают магазины, ретейлеры, сетевые магазины или магазины у индивидуального предпринимателя", – сказал сенатор.

Абрамов объяснил, что в РФ работают принципы рыночной экономики и есть право собственности, поэтому "невозможно постоянно кого-то обязывать делать что-либо". Он подчеркнул, что нужно продумать систему поощрений для предпринимателей.

По его словам, это может быть некий рейтинг, либо награды от органов власти или общественных организаций, либо присвоение звания социально направленного магазина. В частности, преференции могут сказываться на величине налогов, предположил сенатор.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" анонсировали внесение в ГД РФ законопроекта об обязанности ретейлеров создавать специальные полки продуктов с истекающими сроками годности. В случае принятия поправок такие товары могут бесплатно раздавать пенсионерам и социально незащищенным гражданам.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы указали, что больше трети всех продуктов в России превращаются в отходы, а наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости.

Они также отмечают, что, по существующим оценкам, если бы выбрасываемые продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала инициативу экспертов Финансового университета при правительстве РФ о создании в магазинах полок с бесплатными товарами, у которых истекает срок годности, для пенсионеров. По ее словам, это практикуется в некоторых странах.

В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными товарами