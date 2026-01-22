Мошенники начали просить школьников и студентов передать им аккаунты в сервисах объявлений. Свою жертву аферисты ведут в телеграм-бот, где после ввода данных обещают заплатить. После проделанных шагов человек не получает деньги и теряет учетную запись.

Чужой аккаунт нужен мошенникам, чтобы размещать там фейковые объявления. Такие случаи участились после того, как в России ограничили количество сим-карт на человека и у аферистов возникли сложности с регистрацией аккаунтов.

