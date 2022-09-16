Радиолокационные станции "Небо-СВУ" проследят за воздушным пространством

За воздушным пространством над зоной боевых действий следят радиолокационные станции "Небо-СВУ". Эти установки способны одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 разногабаритных воздушных целей – от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника.

Координаты воздушных объектов поступают на командный пункт, где принимается решение о том, нужно ли их сбивать. Цель опознается всего за три оборота антенны станции. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.