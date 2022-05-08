Неонацисты планируют взорвать железнодорожный мост в Славянске – МО РФ

Неонацисты планируют взорвать железнодорожный мост в Славянске. А в Харькове в детской больнице, по данным нашего Минобороны, они оборудовали склад боеприпасов.

Администрация Одесской области решила бороться с журналистами и запретила вещание российских и молдавских каналов. Об этом сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.