Сотрудники инспекции по маломерным судам усилили контроль на Москве-реке. Совместно с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте они патрулируют столичную акваторию.

Специалисты контролируют соблюдение правил эксплуатации судов и напоминают отдыхающим правила поведения на водоемах. Особое внимание при проверках уделяется наличию документов у судоводителей и спасательных жилетов у пассажиров судов.

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