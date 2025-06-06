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06 июня, 09:45

Безопасность

Сотрудники инспекции по маломерным судам усилили контроль на Москве-реке

Сотрудники инспекции по маломерным судам усилили контроль на Москве-реке

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Сотрудники инспекции по маломерным судам усилили контроль на Москве-реке. Совместно с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте они патрулируют столичную акваторию.

Специалисты контролируют соблюдение правил эксплуатации судов и напоминают отдыхающим правила поведения на водоемах. Особое внимание при проверках уделяется наличию документов у судоводителей и спасательных жилетов у пассажиров судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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