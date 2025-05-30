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30 мая, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": мошенники начали продавать фальшивые ответы во время сдачи экзаменов

"Московский патруль": мошенники начали продавать фальшивые ответы во время сдачи экзаменов

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Мошенники начали продавать фальшивые ответы школьникам во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Предложения жертвам поступают в популярных мессенджерах.

Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения о не допуске к экзаменам. Как рассказали в МВД, откликаясь на сообщения, подростки получают ссылку на фишинговый сайт, с которого аферисты крадут персональные данные.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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