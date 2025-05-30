30 мая, 21:45Безопасность
"Московский патруль": мошенники начали продавать фальшивые ответы во время сдачи экзаменов
Мошенники начали продавать фальшивые ответы школьникам во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Предложения жертвам поступают в популярных мессенджерах.
Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения о не допуске к экзаменам. Как рассказали в МВД, откликаясь на сообщения, подростки получают ссылку на фишинговый сайт, с которого аферисты крадут персональные данные.
Подробнее – в программе "Московский патруль".