"Московский патруль": мошенники начали продавать фальшивые ответы во время сдачи экзаменов

Мошенники начали продавать фальшивые ответы школьникам во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Предложения жертвам поступают в популярных мессенджерах.

Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения о не допуске к экзаменам. Как рассказали в МВД, откликаясь на сообщения, подростки получают ссылку на фишинговый сайт, с которого аферисты крадут персональные данные.

Подробнее – в программе "Московский патруль".