МВД сообщило о похищении мошенниками аккаунтов в сервисах такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники начали похищать аккаунты в сервисах для заказа такси, чтобы заполучить доступ к привязанным в них картам. Об этом сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя", – отметило ведомство.

При помощи украденных аккаунтов злоумышленники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта их отменяют, а деньги за это списываются с привязанной карты. Средства поступают на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы. Министерство отметило, что такая схема довольно редкая, однако случаи уже зафиксировали в Алтайском крае и Приморье.

"Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, – не сообщайте коды из СМС. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку", – говорится в сообщении.

Ранее глава комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов предупредил россиян об обмане с медицинскими картами. По его словам, мошенники звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник и заявляют о необходимости замены бумажной медкарты на электронную. При этом они запугивают жертв тем, что бумажная версия якобы будет аннулирована.

