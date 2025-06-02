Меры по борьбе с телефонными мошенниками усилят в России. Банки улучшают защиту клиентов. Теперь любые переводы и снятие денег будут проходить дополнительную проверку.

Всем кредитным организациям, а также операторам связи, маркетплейсам и госорганам запретят информировать людей с помощью иностранных мессенджеров.

Снять самозапрет на кредиты онлайн можно будет только с усиленной электронной подписью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.