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02 июня, 07:15

Безопасность

Меры по борьбе с телефонными мошенниками усилят в России

Меры по борьбе с телефонными мошенниками усилят в России

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Меры по борьбе с телефонными мошенниками усилят в России. Банки улучшают защиту клиентов. Теперь любые переводы и снятие денег будут проходить дополнительную проверку.

Всем кредитным организациям, а также операторам связи, маркетплейсам и госорганам запретят информировать людей с помощью иностранных мессенджеров.

Снять самозапрет на кредиты онлайн можно будет только с усиленной электронной подписью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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