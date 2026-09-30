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30 сентября, 11:15

Экономика

В России продлили запрет на экспорт дизеля еще на месяц

В России продлили запрет на экспорт дизеля еще на месяц

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В России продлили запрет на экспорт дизеля еще на месяц – до конца октября. Об этом сообщило правительство.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт любого топлива действует в стране до 31 января. При этом для непосредственных производителей дизеля в последний раз ограничение вводилось до 30 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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