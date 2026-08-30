Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 09:45

Транспорт

Москвича оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

Москвича оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

Ярославский и Ленинградский вокзалы Москвы объединят в единый узел

Собянин рассказал о расширении проекта "Москва – область"

Пассажиров в России будут информировать об отмене поезда и корректировке маршрута

В России выросли цены на дизельные автомобили

Столичным водителям напомнили о временных перекрытиях около "Лужников" из-за концерта

Все аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Московские инспекторы провели рейд по СИМ

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 августа

Зарядные станции для электробусов появятся в Мневниковской пойме

Автомобилиста из Москвы оштрафовали на несколько тысяч рублей за парковку у мусорных контейнеров. Мусоровоз не смог подъехать к площадке, после чего коммунальщики вызвали ГАИ. Водителю сначала назначили штраф в 20 тысяч рублей, а после неуплаты сумма выросла до 40 тысяч.

Парковка рядом с мусорными баками сама по себе не является нарушением, однако водитель не должен перекрывать доступ мусоровозу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляДарья Леонова

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика