Москвича оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

Автомобилиста из Москвы оштрафовали на несколько тысяч рублей за парковку у мусорных контейнеров. Мусоровоз не смог подъехать к площадке, после чего коммунальщики вызвали ГАИ. Водителю сначала назначили штраф в 20 тысяч рублей, а после неуплаты сумма выросла до 40 тысяч.

Парковка рядом с мусорными баками сама по себе не является нарушением, однако водитель не должен перекрывать доступ мусоровозу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.