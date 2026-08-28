В Москве ограничили движение на нескольких участках дорог

Столичных автомобилистов предупредили об ограничениях движения на нескольких участках дорог. В частности, на отдельных участках Шмитовского проезда и бокового проезда внутренней стороны ТТК перекрыта одна полоса.

Ограничения действуют и на улице Горбунова в районе пересечения с МКАД в сторону области. Здесь перекрыта одна из двух полос. На 45-м километре МКАД на внутренней стороне в районе Киевского шоссе недоступна одна полоса из пяти.

На Большой Академической улице от Валаамской улицы до линии Октябрьской железной дороги перекрыта одна полоса из трех. Ограничения здесь будут действовать до 9 декабря. Еще две полосы перекрыты на боковом проезде Хорошевского шоссе от дома № 39 до остановки "Метро Полежаевская".

Подробнее об ограничениях – в эфире телеканала Москва 24.