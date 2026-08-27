Эксперт рассказал о праве пассажиров на вынужденный возврат при задержке рейса

При задержке или отмене рейса пассажиры имеют право на вынужденный возврат без штрафных санкций, даже если тариф невозвратный. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Авиакомпания также может предложить альтернативный перелет или перебронирование на последующий рейс. При длительной задержке пассажирам, которые уже прошли регистрацию и находятся в стерильной зоне, предоставляют напитки и питание.

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