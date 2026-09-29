Сергей Собянин: ИИ не заменит некоторых специалистов

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить некоторых специалистов. Об этом заявил Сергей Собянин во время дискуссии на Московском стартап-саммите.

По словам мэра, нейросети уже анализируют миллионы рентгеновских снимков по всей стране и находят патологии, которые может пропустить человек. Однако окончательное решение и подпись под диагнозом остаются за врачом.

Собянин отметил, что технологии не могут гарантировать стопроцентную точность в вопросах здоровья. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.