29 сентября, 12:30Мэр Москвы
Сергей Собянин: ИИ не заменит некоторых специалистов
Искусственный интеллект не сможет полностью заменить некоторых специалистов. Об этом заявил Сергей Собянин во время дискуссии на Московском стартап-саммите.
По словам мэра, нейросети уже анализируют миллионы рентгеновских снимков по всей стране и находят патологии, которые может пропустить человек. Однако окончательное решение и подпись под диагнозом остаются за врачом.
Собянин отметил, что технологии не могут гарантировать стопроцентную точность в вопросах здоровья. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.