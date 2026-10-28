Новости мира: более 100 тысяч человек эвакуировали из-за циклона в Индии

Тропический циклон "Арнаб" достиг Индии. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 250 километров в час, ожидаются обильные осадки. Из прибрежных районов эвакуировали более 100 тысяч человек. Отменены десятки поездов, приостановлено авиасообщение, в нескольких округах закрыты учебные заведения. Предупреждения об опасности на мобильные телефоны получили более 27 миллионов человек.

В Китае появились автономные мусорные урны и торговые автоматы, которые передвигаются по улицам. Устройства развивают скорость до 5 километров в час и останавливаются, если им помахать рукой.

В Индонезии вновь извергается вулкан Анак-Кракатау. Во время одного из последних извержений столб пепла поднялся на 500 метров над кратером.

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