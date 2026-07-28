В центре Москвы наградили лучших производителей кондитерских изделий по выбору горожан

В центре Москвы наградили производителей лучших кондитерских изделий, которых выбрали сами горожане через проект "Активный гражданин" в рамках конкурса "Московское качество". В голосовании участвовали 73 финалиста, прошедшие лабораторные исследования и профессиональную дегустацию.

Москвичи оставили более полутора миллионов отзывов и выбрали 11 победителей среди пряников, вафель и пирожных. Организатор конкурса – Московская торгово-промышленная палата, мероприятие проводится ежегодно и позволяет определять лучшие товары и услуги на столичном рынке.

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