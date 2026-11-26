ЕМИАС за 15 лет упростила получение медицинской помощи для миллионов москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, первым шагом стала электронная запись к врачу. Теперь жители столицы могут решить многие вопросы здоровья дистанционно – от профилактики до лечения в стационаре и последующего наблюдения. Например, "Умный прием" позволяет сообщить о жалобах на самочувствие еще при записи к врачу, а в некоторых случаях получить направление на исследование до консультации.

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