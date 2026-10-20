Собянин рассказал о строительстве новых корпусов московских больниц

Около 2 триллионов рублей направят на развитие столичного здравоохранения в ближайшие три года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Средства пойдут на строительство, капитальный и текущий ремонт больниц и поликлиник, а также закупку современного оборудования. Среди крупных проектов – новый лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его строительство ведется в полном объеме, завершить работы планируют до 2028 года.

К 2029 году в Москве рассчитывают построить 29 объектов здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.