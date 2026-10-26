Эксперт заявил, что победа оппозиции в Сербии может повлиять на отношения с РФ

Победа оппозиции на выборах в Сербии может повлиять на отношения страны с Россией. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, ориентир на евроинтеграцию может привести к постепенному усилению давления на РФ. В частности, могут измениться визовые условия.

При этом такие перемены не произойдут одномоментно. Эксперт также считает, что у новой политической силы пока нет ярко выраженных лидеров.

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